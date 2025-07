Original-Research: Empire Brand Building AG - von Sphene Capital GmbH



07.07.2025 / 11:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Empire Brand Building AG Unternehmen: Empire Brand Building AG ISIN: CH0597194171 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 07.07.2025 Kursziel: EUR 15,20 Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Online-Kaufen und -Verkaufen mit Wir-Gefühl Wir nehmen die im High Risk Market der Hamburger Wertpapierbörse gelisteten Aktien der Empire Brand Building AG (kurz EBB) mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von EUR 15,20 je Aktie in unsere Research Coverage auf; das Risiko für die Erreichung unserer Ergebnisprognosen stufen wir angesichts des Early-Stage-Charakters des Geschäftsmodells als sehr hoch ein. Unser Kursziel ergibt sich aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode), für das wir im Base-Case-Szenario einen Wert des Eigenkapitals von EUR 15,20 je Aktie ermitteln. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz-, Cashflow- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechnen Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 13,10 (10%-Quantil) und EUR 16,60 (90%-Quantil) je Aktie. Die zur Überprüfung unseres Unternehmenswertes angesetzten, marktorientierten Peergroup-Multiples (Sekundärbewertungsmethode) unterstützen mit einem EV/EBITDA-basierten Kursziel von bis zu EUR 14,50 je Aktie die Bewertungsergebnisse des DCF-Modells. Die 2021 gegründete Empire Brand Building, kurz EBB, ist eine (bislang) ausschließlich im deutschsprachigen Raum tätige Beteiligungsgesellschaft. Gegenwärtig ist das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an drei voneinander unabhängigen Konzerngesellschaften beteiligt, die derzeit ein Portfolio von vier Online-Marktplätzen betreiben. Sie alle vermitteln Kundinnen und Kunden ein Gefühl der Zugehörigkeit. Dabei verführen die Plattformen von EBB aus unserer Sicht nicht in eine von Dritten gesteuerte, subalterne Customer-Journey, die zu spontanen Käufen verleitet, sondern adressieren den aktiven Kaufwunsch von selbst- und nachhaltigkeitsbewussten Kundinnen und Kunden. Die Marktplätze fokussieren unterschiedliche Lebensbereiche, richten sich nach unserer Einschätzung jedoch nicht zwangsläufig an unterschiedliche Personengruppen, sondern können durchaus dieselbe Einzelperson ansprechen; diese Personen sind Netzwerk-affin und nachhaltigkeitsbewusst, und treffen ihre Kaufentscheidungen auf informierter Basis. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld mit zahlreichen, nach unserer Einschätzung aber vielfach ungenügend gemanagten Wettbewerbern hat sich EBB als interessanter Nischenplayer positioniert; Belege dafür sehen wir in einem ansprechenden Web-Auftritt und organischen Marktanteilsgewinnen der Markplätze. Externes Wachstum im Sinne einer Buy-and-Build-Strategie könnte nach unserer Einschätzung zukünftig ebenfalls Bestandteil der Unternehmensstrategie werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: EBB_InitiationReport20250707



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



