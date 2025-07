Die Kion-Aktie gehört 2025 zu den Highflyern im MDAX: Seit Januar hat sie bereits um 63 Prozent zugelegt. Jetzt gelingt der Sprung über eine entscheidende Marke - ein neues 3-Jahres-Hoch! Analysten sehen weiteres Potenzial. Was hinter dem Höhenflug steckt - und wie es jetzt weitergeht.Die Rally geht weiter: Nach mehreren Kurszielanhebungen in den vergangenen Wochen markiert die Kion-Aktie ein neues 3-Jahres-Hoch. Am Montagvormittag steigt der MDAX-Wert auf 51,85 Euro - so hoch wie zuletzt im Mai ...

