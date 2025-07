Das Pfund Sterling fällt unter 1,3600 gegenüber dem US-Dollar, während die Märkte auf mögliche Handelsabkommen vor der Frist für US-Zölle am 9. Juli fokussiert sind.Trump bereitet sich darauf vor, Briefe an die Länder zu senden, die es versäumt haben, ein Handelsabkommen zu unterzeichnen, in denen die Zolltarife spezifiziert werden.Die höheren Sozialausgaben ...

