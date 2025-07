Köln (ots) -Verona Pooth ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten im deutschen Showgeschäft - und eine der wenigen, die sich über Jahrzehnte immer wieder neu erfunden hat. Schon mit 21 Jahren leistete sie sich von ihrer Sängerinnen-Gage die erste eigene Wohnung - obwohl sie selbst sagt, sie habe mehr geredet als gesungen. Im Podcast WOLTER TALKS mit Banijay-CEO Marcus Wolter verrät sie ihr Erfolgsrezept: "Sag erstmal 'Ja' - dann regle den Rest." Dieses Motto, das ihr ihre Mutter mitgegeben hat, ist bis heute ihr Wegweiser.Aktuell moderiert Verona die Banijay-Productions-Show "Villa der Versuchung" und gibt im Podcast exklusive Einblicke in ihre neue Rolle. Dabei legt sie den Fokus auf die Realität hinter dem Reality-TV: Für sie sind Reality-Stars echte Profis, die weit mehr leisten, als das gängige Image vermuten lässt. Das Label "Werbeikone" bezeichnet sie dagegen als Randerscheinung, kein echter Beruf. Storytelling war schon immer ihre Geheimwaffe - und das lange bevor dieser Begriff modern wurde. Wenn es um ihr Privatleben geht, ist Verona bekannt für ihre offene Art. Im Podcast erzählt sie, wie ihr Sohn Diego schon früh verstanden hat, was es heißt, im Rampenlicht zu stehen. "Ich habe Diego fürs Leben trainiert - nicht fürs Fernsehen."Zum Finale der Folge überrascht Verona Marcus mit einem Pitch für ihre eigene Late-Night-Show, an der sie ein ganzes Jahr gearbeitet hat.Weitere Themen der Folge:- Exklusive Einblicke in Veronas neue Moderationsrolle bei Villa der Versuchung- Die Liebe zu Hamburg, der Stadt, in der ihre Karriere als Miss Hamburg begann- Warum ein "Plan B" für Verona nie eine Option war, sondern ein RisikoÜber den Podcast WOLTER TALKSIm Podcast WOLTER TALKS trifft der Medienunternehmer & Banijay Germany CEO und Co-Founder Marcus Wolter auf Produzentinnen und Produzenten, Künstlerinnen und Künstler sowie Persönlichkeiten aus der Medien- und Unterhaltungsbranche. Gemeinsam blicken sie hinter die Kulissen und sprechen über Haltung, Kreativität und die Zukunft der Branche.In den bisherigen Episoden zu Gast waren unter anderem: TV total Moderator Sebastian Pufpaff, Start-up Investor Ralf Dümmel, Moderatorin Laura Wontorra, "Promi Big Brother"-Produzent Rainer Laux, Twitch-Star Knossi, Comedians Bastian Bielendorfer & Özcan Cosar sowie Stromberg- und Tatort-Produzenten Nanni Erben und Gunnar Juncken.Jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.HIER (https://open.spotify.com/episode/4QHqG4UwPZYyCEnJgAQC3m?si=7f261e3801784695) geht es zur Folge mit Verona Pooth.[Logo/Foto zu dieser Pressemeldung erhalten Sie HIER] (https://www.picdrop.com/banijaygermany/hWHcYLFGm1)Honorarfreie Nutzung für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Berichterstattung. Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk © Banijay Germany/Timo Voß. Foto/Logo darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Villa der Versuchung wird von Banijay Productions Germany produziert. Die Show ist wird ab dem 7. Juli um 20:15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt und ist jederzeit auf JOYN abrufbar.Über Banijay Germany: Im Jahr 2018 von Marcus Wolter und der Banijay Group gegründet, ist die Banijay Germany GmbH mittlerweile das führende Entertainment-Haus Deutschlands. Zu den bekanntesten Marken zählen "Stromberg", "Tatort Dresden", "Die Höhle der Löwen", "Schlag den Star", "TV total", "Wer wird Millionär?", "Kitchen Impossible", "The Masked Singer", "Promi Big Brother" oder "Kampf der Realitystars" - aber auch namhafte Künstlerinnen und Künstler, Live-Marken wie die "1Live Köln Comedy-Nacht XXL", "Nightwash", das Cologne Comedy Festival, zahlreiche Podcasts sowie MySpass.de gehören ins Portfolio. Banijay Germany ist ein Verbund von über 25 unabhängigen Entertainment-Produzenten und Unternehmen. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, EndemolShine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Media Germany, die Influencer-Marketing Agentur influence.vision und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Brainpool Live, MTS und Cape Cross. Mehr Infos unter www.banijay.dePressekontakt:Simone LenzenDirector CommunicationsBanijay Germanys.lenzen@banijay.deT + 221 6509 5600Anja SchikarskiCommunications ManagerBanijay Germanyanja.schikarski@banijay.deT + 221 6509 5603Original-Content von: Banijay Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145946/6071372