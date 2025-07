Der britische Ladeanbieter BP Pulse hat sein Neugeschäft für Ladestationen am Arbeitsplatz eingestellt. Die Lade-Tochter des britischen Ölmultis will sich stattdessen auf sein Schnellladenetzwerk in Großbritannien konzentrieren. Das Unternehmen bestätigte gegenüber dem Portal Fleet News, dass man alle bestehenden Installationen, Garantien sowie Service- und Wartungsverträge für alle Kunden von Ladestationen am Arbeitsplatz erfüllen, aber keine neuen ...

