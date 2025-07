FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Wacker Chemie von 81 auf 70 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der Polysiliziummarkt fu?r Solaranwendungen habe sich durch neue US-amerikanische Zölle und Gesetzesvorschläge weiter verschlechtert, schrieb Peter Spengler am Montag. Der Spezialchemiekonzern dürfte sein operatives Gewinnziel (Ebitda) für dieses Jahr verfehlen, sofern sich die Marktlage nicht signifikant verbessert. Der Halbleitermarkt werde zwar voraussichtlich im Jahr 2026 die Talsohle durchschritten haben. Wackers Polysilicium fu?r Halbleiterkunden jedoch sei bereits ausverkauft./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 11:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE000WCH8881

