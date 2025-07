© Foto: Nicolas Armer - dpa

Akkuschrauber, Stichsäge oder Bohrhammer: Die Geschäfte bei Werkzeughersteller Einhell laufen ordentlich, die Zahlen zum ersten Halbjahr kommen gut an. Analysten sind sicher: Für Anleger ist hier noch mehr drin. Der Werkzeughersteller Einhell konnte den Umsatz im ersten Halbjahr um satte 9,3 Prozent steigern, was auf ein Wachstum von fast 7 Prozent im zweiten Quartal hindeutet. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wird für das erste Halbjahr auf rund 59 Millionen Euro geschätzt, unterstützt durch eine deutliche Verbesserung der EBT-Marge im zweiten Quartal, wie das Unternehmen auf seiner Hauptversammlung mitteilte. Trotz dieser starken Performance bleibt das Management vorsichtig und hält an der …