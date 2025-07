Kornelius Purps (antea): Was tun angesichts der Dollar-Schwäche?

04.07.2025 -

"Erst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech hinzu." Nein, so schlimm, wie mit diesem Bonmot von "Kobra" Jürgen Wegmann beschrieben, verlief das erste Halbjahr für den hiesigen Anleger nicht. In Abwandlung könnte man aber sagen, "Erst hatten wir zwar Glück, dann kam aber Pech hinzu." "Glück", dass die Aktienkurse in den ersten sechs Monaten gestiegen sind, "Pech", dass die Schwäche des US-Dollars die in den USA erzielten Erträge mehr als aufgefressen hat. Zu Beginn des zweiten Halbjahres stellt sich die Frage: Was nun? Ein gemischtes Portfolio beibehalten? Alle Gelder raus aus dem Dollar? Oder jetzt erst recht alles rein in den Dollar? Hierzu nachfolgend einige Überlegungen ganz ohne subjektive Empfindungen.

(...)