Der französische Bahntechnikkonzern hat am Freitag gemeldet, einen Großauftrag von der New York Metropolitan Transportation Authority (MTA) erhalten zu haben. Der Auftrag Im Umfang von 2,3 Mrd. $ beinhaltete die Lieferung von M-9A-Zügen für die beiden New Yorker Bahnlinien Long Island Railroad und Metro-North Railroad. Die Alstom-Aktie schloss am Freitag in Paris knapp 0,3 % fester. Seit dem Zwischenhoch vom Anfang März bei 26 € hat der Kurs von Alstom um 26 % nachgegeben.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!