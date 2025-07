Mit KalVista Pharmaceuticals gab heute einer unserer sharedealsPlus-Tipps die Zulassung seines Medikaments Ekterly bekannt. Die Aktie schießt noch einmal kräftig in die Höhe. Eine Rendite von bis zu 123% war für unsere Mitglieder innerhalb von nur sieben Monaten möglich. Mit "AntonH" hatte einer unserer populärsten sharedealsPlus-Nutzer der Community am 6. Januar dieses Jahr eine unmissverständliche Botschaft gegeben: Schnäppchenkurs von 7,30 US$ ...

