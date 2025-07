NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende werden die US-Aktienmärkte am Montag mit einer leicht nachgebenden Eröffnung erwartet. Der Dow Jones Industrial wurde eine halbe Stunde vor dem Handelsauftakt 0,1 Prozent tiefer mit 44.785 Punkten taxiert. Der Nasdaq 100 steuert auf einen 0,4 Prozent niedrigeren Start zu.

Im Anlegerfokus steht der Handelskonflikt zwischen den USA und zahlreichen Ländern, darunter auch die Europäische Union. Kurz vor Fristende informieren die Vereinigten Staaten eine Reihe von Ländern über neue Zölle oder mögliche Handelsabkommen. 12 bis 15 Länder sollen nach Worten des Präsidenten Donald Trump bis Mittwoch entsprechende Briefe erhalten. Im Fall neuer Zölle sollen diese dann am 1. August in Kraft treten, ergänzte Handelsminister Howard Lutnick in einem gemeinsamen Statement.

Die Aktien von Tesla reagierten im vorbörslichen Handel mit einem Kursabschlag von 6,2 Prozent auf den sich wieder verschärfenden Streit zwischen Tesla-Gründer Elon Musk und dem US-Präsidenten. Anleger fürchten, dass Musks Ankündigung, eine neue Partei zu gründen, weitere Gegenreaktionen Trumps hervorrufen wird. Bereits am Wochenende hatte Trump den Vorstoß des Tech-Milliardärs als "lächerlich" und Musk als völlig "entgleist" bezeichnet.

"Nachdem sich die Fehde zwischen den wohl beiden größten 'Egos' des Planeten etwas beruhigt hatte, eskaliert die Situation mit diesem Schritt weiter", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Drohende Sanktionen und/oder wegfallende Subventionen könnten Musks Unternehmen SpaceX und Tesla schweren Schaden zufügen. Einerseits dürften Investoren wegen dieser Unsicherheit die Reißleine ziehen und andererseits Leerverkäufer angelockt werden, die noch stärker fallende Kurse sehen wollen", so Molnar.

Die in den USA gehandelten Titel von WNS Holdings verteuerten sich vorbörslich um 14 Prozent auf 74,53 US-Dollar. Der Management- und IT-Berater Capgemini übernimmt den amerikanisch-indischen IT-Dienstleister für 76,50 Dollar je WNS-Aktie. Der Gesamtbetrag des Deals beläuft sich auf 3,3 Milliarden US-Dollar, ohne Berücksichtigung der Nettofinanzschulden von WNS.

Die Aktien der Geo Group stiegen vorbörslich um 7,6 Prozent. Die Papiere des Betreibers von Privatgefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen profitierten davon, dass der US-Senat und das Repräsentantenhaus Trumps Steuer- und Ausgabengesetz zugestimmt haben. Das Gesetz sieht milliardenschwere Investitionen für Haftanstalten für Einwanderer vor./edh/jha/

