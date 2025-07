Für dieses Speicherprojekt Ulan Chab in der Inneren Mongolei mit einem Gigawatt Leistung und sechs Gigawattstunden Kapazität sollen Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterien zum Einsatz kommen. Die Investitionssumme liegt bei 713 Millionen Euro und es soll innerhalb von sechs Monaten realisiert werden. von ESS News Der Bau des weltweit größten Co-Location-Energiespeicherprojekts in Ulan Chab in der Inneren Mongolei hat am 26. Juni offiziell begonnen. Das Projekt mit einer geplanten Leistung von einem Gigawatt und einer Kapazität von sechs Gigawattstunden, was sich im Besitz des staatlichen Infrastruktur-Konzerns ...

