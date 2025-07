Der australische Dollar setzt seine Verluste am dritten Tag in Folge fort, belastet durch Wetten auf Zinssenkungen und Risikoaversion.AUD/USD fällt unter 0,6550 und schwebt während der amerikanischen Handelsstunden nahe der 0,6500-Marke.Die RBA wird allgemein erwartet, den offiziellen Leitzins um 25 Basispunkte (bps) am Dienstag zu senken, was die ...

