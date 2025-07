Die Tesla-Aktie gerät zum Wochenbeginn kräftig unter die Räder. Grund ist die Ankündigung von CEO Elon Musk, eine neue politische Partei zu gründen (DER AKTIONÄR berichtete). Das kommt bei den ohnehin schon leidgeprüften Anlegern gar nicht gut an. Der Druck auf das Papier nimmt weiter zu.Der exzentrische CEO kündigte am Wochenende via X an, mit der "America Party" sowohl gegen Republikaner als auch Demokraten antreten zu wollen. Der Fokus liege in den nächsten 12 Monaten auf den Sitzen im Repräsentantenhaus ...

