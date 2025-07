Elon Musks Einstieg in die US-Politik sorgt für Turbulenzen an den Börsen. Die Gründung seiner neuen Partei hat das Vertrauen der Tesla-Investoren massiv erschüttert - mit deutlichen Folgen für die Aktie.Politik statt Produktion: Anleger verlieren Vertrauen Tesla-Aktien gaben am Montag um bis zu 8 % nach - der größte Tagesverlust seit Juni. Hintergrund: Elon Musk kündigte am Wochenende an, eine eigene politische Partei zu gründen. Die ...

