Berenberg: Märkte Monitor 07.07.2025

Aktueller Marktkommentar

Sowohl der Nasdaq 100 als auch der S&P 500 haben zuletzt neue Allzeithochs erreicht. Beflügelt wurden sie durch einen schwachen US-Dollar, KI- sowie Zinssenkungsfantasien und nicht-fundamentale Flows. Insbesondere Quant-Strategien mussten jüngst in die Stärke hinein Aktien weiter aufstocken, getrieben durch die fallende Volatilität und das bessere Preis-Momentum. Diese Unterstützung dürfte unserer Schätzung nach bis mindestens Mitte Juli anhalten, begünstigt auch durch rekordverdächtige Aktienrückkaufprogramme. Sollte es also keinen großen externen Schock geben, dürften die Aktienmärkte es schwer haben zu fallen, zumal die ersten beiden Juliwochen historisch gesehen zu den zwei besten Wochen eines Kalenderjahres gehören. Mit der Verabschiedung der amerikanischen Steuerpläne ("One Big Beautiful Bill") dürfte der anhaltende Fiskalstimulus die Konjunktur und die Märkte weiter unterstützen. Die Diskussion um die US-Schuldengrenze ist damit auch vom Tisch. Entsprechend bleiben wir (vorerst) übergewichtet in Aktien. Die bald anstehende Q2-Berichtssaison sowie Trumps auslaufende Zoll-Deadlines dürften dem Markt in naher Zukunft neue Impulse geben, die wir dann sorgfältig analysieren werden.

(...)