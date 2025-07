NZD/USD setzt seinen Rückgang am dritten Tag in Folge fort, belastet durch Risikoaversion und eine vorsichtige Stimmung vor der Zinsentscheidung der RBNZ.Die Märkte erwarten allgemein, dass die RBNZ den OCR am Mittwoch bei 3,25% belässt, nach sechs aufeinanderfolgenden Zinssenkungen.Der 50-Tage-EMA bei 0,5980 fungiert als wichtige Unterstützung, die ...

