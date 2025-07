Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem Verlauf in engen Spannen schwächer geschlossen. Im Fokus der Anleger stand das bevorstehende Fristende im Zollstreit der USA mit zahlreichen Ländern. Die Anleger warteten auf die «Nachricht von Uncle Sam», sagte ein Händler. Dies habe die Kaufbereitschaft merklich gedämpft, hiess es am Markt. Die Briefe, mit denen US-Präsident Donald Trump diverse Handelspartner über die Zölle informieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...