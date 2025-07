Der Dow Jones fiel am Montag und rutschte wieder unter 44.500.Präsident Trump hat erneut bei den Zöllen umgeschwenkt und die selbstauferlegten Fristen hinausgeschoben.Trotz der Unentschlossenheit bezüglich der Handelsfrist am 9. Juli ist die Trump-Administration mit neuen Zollbedrohungen zurück.Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) sank am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...