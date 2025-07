The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.07.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2025

.

ISIN Name

CA8834261080 THERMA BRIGHT INC.

DE000A383NV9 PNE AG ANL 25/27

GB00BLH36N37 4GLOBAL LS-01

XS2399368906 LEVERAGE SHA ETP 2071





