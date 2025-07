The following instruments on XETRA do have their first trading 08.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.07.2025Aktien1 CA13800C1086 Canon Inc. CDR2 KYG370481080 FWD Group Holdings Ltd.3 CA83572B1094 Sony Group Corp. CDR4 CH1129911108 RealUnit Schweiz AG5 CA31680F2070 55 North Mining Inc.6 CA8834262070 Therma Bright Inc.Anleihen/ETF1 AU3CB0303758 Bank of America N.A.2 AU3CB0245504 Metropolitan Life Global Funding I3 US69349HAF47 TXNM Energy Inc.4 LU3025345516 BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF5 LU3028243122 UBS EUR AAA CLO UCITS ETF