Köln - Ron-Robert Zieler verlässt Hannover 96 und wechselt zum 1. FC Köln. Der Torhüter unterschrieb am Montagabend einen Zweijahresvertrag beim FC, wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilte.



"Gerade seine Führungsstärke auf und neben dem Platz sowie seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, waren für uns entscheidende Faktoren", sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler. "Ron war ein absoluter Wunschspieler in unserer Kaderplanung und wird als wichtiges Puzzlestück einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten."



Zieler wurde zwischen 1999 und 2005 in der FC-Akademie ausgebildet, ehe er in den Nachwuchsbereich von Manchester United wechselte. Zudem spielte der 36-Jährige in der Saison 2020/21 auf Leihbasis für die Kölner.



"Das ist meine Heimat", ließ sich Zieler zitieren. "Dabei habe ich vom FC von Anfang an eine sehr große Wertschätzung gespürt und für die Zeit nach meiner aktiven Karriere eine klare Perspektive aufgezeigt bekommen, was mir extrem wichtig war. Deshalb ist die Entscheidung für meinen Heimatverein gefallen, wo ich noch mindestens zwei Jahre alles dafür geben werde, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", fügte er hinzu.



2010 war Zieler aus England nach Deutschland zurückgekehrt und unterschrieb erstmals bei Hannover 96. Dort debütierte er in der Saison 2010/11 direkt in der Bundesliga, etablierte sich als Stammkeeper und empfahl sich in 185 Bundesliga-Spielen sowie 25 Einsätzen auf europäischem Niveau für die Nationalmannschaft.



2014 war er Teil von Jogi Löws Team, das in Brasilien den Weltmeister-Titel gewann. Es folgten Stationen bei Leicester City (neun Spiele in der Premier League) und beim VfB Stuttgart (68 Spiele in der Bundesliga), bevor er 2019 das zweite Mal zu den Niedersachsen in die 2. Bundesliga wechselte. Seitdem stand Zieler 158-mal bei 96 zwischen den Pfosten.





© 2025 dts Nachrichtenagentur