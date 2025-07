Berlin - Die Grünen rechnen damit, dass die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Bau neuer Gaskraftwerke den Hochlauf neuer Technologien in Deutschland ausbremsen werden.



"Auch wir wollten Gaskraftwerke bauen, um im Übergang die Energieversorgung sicherzustellen, aber Reiches Pläne für neue Gaskraftwerke ohne Wasserstoff sind überdimensioniert", sagte Grünen-Chefin Franziska Brantner der "Rheinischen Post" (Dienstag). "Mit dem zusätzlich geplanten zweistelligen Milliardenbetrag im Gasbereich setzt Reiche auf Gas-Planwirtschaft, statt den Energiemarkt freizulassen für neue Technologien."



Damit drohe sie "plattzumachen", was gerade Neues entstehe, etwa bei Speichertechnologien, so Brantner. "Ich prophezeie Ihnen, dass wir in zehn, 15 Jahren diese Technologien aus China importieren. Dann werden wir sagen: Nach dem Altmaier-Knick bei den Erneuerbaren kam die Reiche-Delle bei neuen Technologien. Außerdem treibt sie uns damit völlig ohne Not weiter in die Abhängigkeit von fossilen Despoten", kritisierte die Grünen-Politikerin.



Brantner warf Reiche zudem vor, harte Eingriffe in den Energiemarkt zu planen. "Sie will im fossilen Zeitalter bleiben, statt Planungssicherheit zu geben, konsequent auf neue Technologien und Beschleunigung zu setzen", so Brantner weiter.





© 2025 dts Nachrichtenagentur