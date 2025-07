Berlin - Immer mehr Rentner in Deutschland sind auf Grundsicherung angewiesen.



Wie die "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) schreibt, waren im März dieses Jahres 742.410 Rentner auf die zusätzliche Sozialleistung "Grundsicherung im Alter" angewiesen. Das sind so viele wie noch nie.



Ein Jahr zuvor, im März 2024, waren es noch 719.330 Personen. Das sind 23.080 Betroffene oder 3,2 Prozent weniger. Innerhalb von vier Jahren ist die Zahl von 569.865 (März 2021) auf 742.410 (März 2025) gestiegen, das sind 172.545 oder 30,3 Prozent mehr Betroffene als noch 2021.



BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht sagte der "Bild": "Es ist ein Skandal, dass immer mehr Rentner auf Sozialhilfe angewiesen sind. Altersarmut ist ein Megaproblem in unserem Land."





