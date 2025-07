Ab 1. Juli testet SPAR als erster Lebensmittelhändler in Österreich einen Inventurroboter. Der smarte Helfer Tally rollt ab sofort durch einen EUROSPAR in Wien und den INTERSPAR in Eisenstadt. Seine Aufgabe: Regale scannen und prüfen, ob genug Ware im Regal vorhanden ist. Der Tally-Inventurroboter der Firma Simbe Robotics wird derzeit an zwei Standorten getestet: einmal im...

Den vollständigen Artikel lesen ...