Am 1. Juli 2025 hat das European Working Group des International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) keine neue Rasse des Falschen Mehltaus bei Salat (Bremia lactucae) für Europa benannt. In den USA hingegen wurde eine neue Variante offiziell benannt: Bl: 10US. ?Foto © Rijk Zwaan Falscher Mehltau kann Salatblätter sowohl im Gewächshaus als auch in Freilandkulturen befallen,...

