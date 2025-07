Im Juni stieg der Durchschnittspreis für Zucchini deutlich an, sowohl was die Landwirte erhielten als auch was die Verbraucher zahlten. Dies geht aus dem monatlich von dem Koordinator der Organisationen der Landwirte und Viehzüchter (COAG) erstellten Herkunfts- und Bestimmungspreisindex (IPOD) für Lebensmittel hervor. Bildquelle: Pixabay Für die Produktion eines Kilos...

Den vollständigen Artikel lesen ...