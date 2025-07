Der leichte Rückgang der Anbaufläche um 2 % wird durch höhere Erträge und eine gute Ernte in der Region Pays de Loire ausgeglichen, so berichtet der ungarische Fachverband für Obst und Gemüse (FruitVeB). Bildquelle: Pixabay Laut der am 1. Juni veröffentlichten Prognose von dem französischen Dienst für Landwirtschaftsstatistik (Agreste) wird die...

Den vollständigen Artikel lesen ...