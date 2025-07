Beaking News: Vive la InsuJet - mit der Krankenkasse zum Erfolg?

Anzeige / Werbung

Seit einiger Zeit hört man durchwegs lobende Worte von Anwendern und Experten über den InsuJet, dem nadellosen Injektionsgerät für Diabetiker.

Dennoch wollte der Durchbruch bis dato noch nicht gelingen. Aber nun hat man gute Karten, denn man startet nun in Frankreich durch - dieses mal aber mit sehr guten Karten! Zuerst Frankreich und dann die ganze Welt?!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*) -

Breaking News: InsuJet Distribution Expands Across France

NuGen Medical Devices führt die französische InsuJet-E-Commerce-Plattform ein - für nadelfreies Insulin mit klinischer On-Demand-Unterstützung

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, ein führender Anbieter von nadelfreier subkutaner Arzneimittelverabreichungstechnologie, präsentierte heute www.insujet.fr - eine französischsprachige Informations- und E-Commerce-Website für InsuJet, das nadelfreie Insulinverabreichungssystem des Unternehmens.

Die gemeinsam mit NuGens exklusivem Vertriebspartner Sol-Millennium France entwickelte Plattform bietet Diabetikern in Frankreich sofortigen Zugriff auf Produktdetails, Schulungsressourcen und sichere Online-Einkäufe. Beim Bezahlvorgang können sich Patienten für ein von Pflegekräften geleitetes Onboarding entscheiden, das sie bis zur nahtlosen Registrierung für das wiederkehrende Verbrauchsmaterialprogramm begleitet - für eine sichere Akzeptanz und dauerhafte Therapietreue.

Die Einführung von InsuJet wurde im Gesundheitswesen begeistert aufgenommen. Nach der offiziellen Vorabeinführung auf dem Kongress 2025 der Société Francophone du Diabète (SFD) im April dieses Jahres, wo InsuJet zur Innovation des Jahres in der Insulintherapie gekürt wurde, stieß es auf großes klinisches Interesse. Zahlreiche Krankenhäuser forderten Vorführungen an, was zu zwei klinischen Evaluierungen am Institut de Diabétologie et Nutrition du Centre (IDNC) führte. Diese Studien zielen darauf ab, die nationale Kostenerstattung zu unterstützen und die klinischen und wirtschaftlichen Vorteile der nadelfreien Insulinverabreichung weiter zu bestätigen.

News Fazit:

Die Tragweite dieser News ist nicht schwer zu verstehen. Der InsuJet ist in Frankreich ein preisgekröntes Produkt. Diese Auszeichnung hat viel Interesse bei den zuständigen Einrichtungen hervorgerufen, die nun möglicherweise bald zu einer Kostenübernahme für Patienten durch französichen Krankenkassen führen könnte.

Wenn es der Arzt in Krankenhaus empfiehlt, ddann wirst du es mit großer Wahrscheinlichkeit auch verwenden - dieser Effekt könnte in Frankreich nun eintreten - speziell wenn die Krankenkassen "ja" sagen!

Wir glauben fest daran, dass der Turnaround nun angestoßen wird, der durch weitere News in dieser Qualität Treibsoff bekommen könnte! Meinung Redaktion

Der InsuJet, die nadellose Insulin-Injektion von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* kann immer mehr Fans und Fürsprecher in allen Altersgruppen gewinnen. Zahlreiche positive Rückmeldungen zeugen vom Potential des InsuJet die Diabetes-Landschaft komplett auf den Kopf stellen zu können - eine große Chance für Investoren die auf dem derzeitigen Niveau in das Unternehmen investieren - möglicherweise der "13.000%-PODD-Moment" - denn einer der weltweit größten Hersteller von Injektionsspritzen, Sol Millenium, hat offenbar die "Gefahr" die vom InsuJet für sein Geschäft erkannt. Sol Millenium hat in NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* investiert, den Gründer von Sol Millenium dort als CEO installiert und die Vermarktung des InsuJet übernommen!

Lillys Geschichte: Ein Teenager aus Nordkanada…

Ein Teenager aus Nordkanada, bei dem in jungen Jahren Diabetes diagnostiziert wurde und der auf InsuJet umstieg.

Chris Jarvis, Typ-1-Diabetiker, ehemaliger Olympiaruderer und Pan-Am-Goldmedaillengewinner, leitet die gemeinnützige Organisation "I Challenge Diabetes" und arbeitet mit Kindern. Er glaubt, dass das der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* alles verändern könnte.

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor - der "13.000%-PODD-Moment" für NuGen?

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gar nicht so schlechte Karten, dies zu realisieren.

NuGen Medical Devices Inc.

WKN: A3DABK, TSXV: NGMD

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist ein Spezialunternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Technologien zur Arzneimittelabgabe konzentriert. Sein Hauptgeschäft ist die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen nadelfreien Injektionsgeräten und -systemen für die subkutane Verabreichung von Medikamenten. Das Flaggschiff ist der InsuJet, die nadelfreie Insulin-"Spritze", welche in 42 Ländern zugelassen.

Immer mehr InsuJet-Großaufträge

Zuletzt: NuGen Announces Strategic Partnership With Eziautojector Limited - 5000 InsuJet devices to be delivered to the UK

Bestellung von 5.000 Injektoren und dazugehörigen Verbrauchsmaterialien.

Zuletzt: NuGen Receives Record Order for Repeat Demand in Mexico

Zusätzliche Bestellung über 4.500 Insujet-Injektoren - dreimal so groß als die initiale Bestellmenge, nur drei Monate nach der ersten Lieferung.

Die Vorteile der "nadellosen" Injektion

Stichwort: Nadelphobie

Diabetes bei Kindern

Schmerzfreie Administrierung - genauere Einnahme

Vorteile für Ärzte und Krankenschwestern

weniger medizinscher Abfall

exakte Dosierung

Was Anwender meinen:

Rebecca aus Spanien über den InsuJet: "Der InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber der InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!"

Fazit

Für unser Gefühl bestätigt sich zusehends unsere Annahme, dass der InsuJet eine große Akzeptanz erfahren wird, sobald er in den Läden erhältlich ist oder von Ärzten und Spitälern empfohlen wird, dort, wo man gewöhnlich sein Insulin kauft oder abholt oder Diabetiker beraten werden! Die Vorteile des InsuJets von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* gegenüber konventioneller Insulin-Spritzen sind einfach zu groß, als dass der Diabetiker-Markt diese auf Dauer ignorieren könnte.

