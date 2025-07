Vom Sitzungssaal zum Bohrkern: 750-Millionen-Euro-Finanzier verstärkt Forge - Sichtbares Gold befeuert Exploration

Anzeige / Werbung Nach Monaten stiller Beobachtung melden wir uns mit einer umfassenden Berichterstattung über Forge Resources zurück. Und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Dieser Artikel wurde von Forge Resources geprüft und freigegeben.



Liebe Leserinnen und Leser - willkommen zurück. In den letzten vier Wochen hat Forge fünf bedeutende Pressemitteilungen veröffentlicht - jede einzelne bringt das Unternehmen seinem Ziel näher, eine der wichtigsten Explorationsgeschichten im Yukon zu schreiben. Das Highlight? Sichtbares Gold - und das nicht nur einmal, sondern gleich viermal. Werfen wir einen genaueren Blick auf die jüngsten Entwicklungen vor Ort, die wachsende Marktresonanz und warum das Zwei-Asset-Modell von Forge diesem Junior ein Alleinstellungsmerkmal verleiht.



. In vier verschiedenen Tiefen wurde sichtbares Gold entdeckt, darunter zwei neue Vorkommen (gemeldet am 2. Juli).

wurde entdeckt, darunter zwei neue Vorkommen (gemeldet am 2. Juli). Die Bohrlöcher ALT-25-008 und ALT-25-009 (Payoff-Zone) enthielten polymetallische Quarzgänge mit sichtbarem Gold, Bismuthinit, Pyrit, Sphalerit, Galenit und Molybdänit.

und (Payoff-Zone) enthielten polymetallische Quarzgänge mit sichtbarem Gold, Bismuthinit, Pyrit, Sphalerit, Galenit und Molybdänit.

"Ein gut entwickeltes mineralisiertes System zeichnet sich klar ab", so Präsident Lorne Warner, P.Geo. Der Bohrkern zeigt klassische Porphyrmerkmale - konsistent, weitreichend und geologisch schlüssig über mehrere Zonen hinweg. Alotta: Die richtigen Gesteine am richtigen Ort Das Projekt Alotta umfasst 4.723 Hektar in 230 Mineralclaims im ungegletscherten Teil des Dawson Range - einem Gebiet, das für Tier-1-Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist. Nur 40 km nordwestlich liegt: Casino-Lagerstätte von Western Copper and Gold - eines der zehn größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen weltweit. Und 125 km entfernt: Rogue-Projekt von Snowline Gold - eine Erfolgsgeschichte im Yukon. Die Aktie stieg von 0,17 € auf derzeit 5,10 €. Forge befindet sich im selben geologischen Rahmen - spätkreidezeitliche Intrusionen mit nachgewiesener Porphyr- und Gangmineralisierung. Highlights aus dem Bohrkern ALT-25-008: Mehrere Quarzgänge mit sichtbarem Gold in bismuthinitreichen Zonen (52 m): 1 cm breiter Quarzgang mit Gold und Bismuthinit

(56 m): 2 cm breiter Quarzgang mit sichtbarem Gold

ALT-25-009 : Zwei voneinander getrennte sichtbare Goldadern mit starker Pyrrhotin-, Molybdänit- und Galenitmineralisierung

: Zwei voneinander getrennte sichtbare Goldadern mit starker Pyrrhotin-, Molybdänit- und Galenitmineralisierung ALT-25-010 : Tiefere Porphyrgänge und zunehmende Alteration - Hinweis auf Nähe zum Zentrum

: Tiefere Porphyrgänge und zunehmende Alteration - Hinweis auf Nähe zum Zentrum ALT-25-011: Brekzienkontakt mit Quarz-Plagioklas-Porphyr und Sulfidgängen über die gesamte Tiefe Interpretation: Das Zusammenspiel aus sichtbarem Gold und starker Porphyralteration spricht klar für die Randzone eines großen mineralisierten Systems. Cashflow nicht vergessen: La Estrella Während Alotta für Schlagzeilen sorgt, arbeitet Forge parallel an der Inbetriebnahme des La Estrella Kohleprojekts in Kolumbien, an dem es 80 % hält: Vollständig genehmigt und in Entwicklung

Acht bekannte Flöze metallurgischer und thermischer Kohle

Geschätzte Betriebskosten: 32 ? €/Tonne

Aktueller Weltmarktpreis: 90?€/Tonne Diese Marge verschafft Forge etwas, das viele Juniors nicht haben: kurzfristiges Cashflow-Potenzial. Neue Führung: Erfahrung auf höchstem Niveau Im Juni holte Forge Gordon Neal in den Vorstand - ein Kapitalmarktveteran, der über 685 Millionen Euro an Minenfinanzierung aufgebracht hat. Sein Track Record: VP Corporate Development bei MAG Silver & Silvercorp

Präsident von New Pacific Metals

Derzeit CEO von World Copper Ltd. Dieser Vorstand ist auf Skalierung ausgelegt. Was als Nächstes ansteht Forge hat Phase 1 mit 1.420 Bohrmetern abgeschlossen. Phase 2 ist für den Sommer geplant. Katalysatoren im Blick: Bohrkernauswertungen aus Phase 1 (ausstehend)

aus Phase 1 (ausstehend) Start von Phase 2 - Fokussierung auf tieferliegende Porphyrzentren

- Fokussierung auf tieferliegende Porphyrzentren Fortschritt bei La Estrella Richtung Produktion

Richtung Produktion Insiderkäufe - 2025 bereits mehrfach dokumentiert Warum Anleger jetzt genau hinsehen sollten Forge Resources ist längst mehr als eine einfache Explorationswette. Das Unternehmen entwickelt sich zu einem ernsthaften Player: Vier bestätigte Goldfunde mit Sichtkontakt

Zwei-Asset-Modell : Exploration plus kurzfristiger Cashflow

: Exploration plus kurzfristiger Cashflow Niedrige Marktkapitalisierung und enge Aktionärsstruktur

Führungsteam mit bewiesener Erfolgsbilanz Mit erfolgreichen Bohrungen und einem genehmigten Kohleprojekt auf dem Weg zur Produktion steht Forge im Fokus von Privatanlegern und Institutionellen gleichermaßen. Anlegerüberblick Kategorie Eckdaten Wertpapierkennz. WKN: A40AT2 · Börse FSE: 5YZ Marktkapitalisierung ~34 Mio. Euro (letzter Schlusskurs) Hauptprojekt Alotta Kupfer-Gold (Yukon, 4.723 ha) Bohrphase 1 5 Bohrlöcher, 1.420 m - sichtbares Gold in 4 Gängen Cashflow-Projekt La Estrella (Kolumbien, genehmigt) Insideraktivität Mehrere Insiderkäufe in diesem Jahr Vorstandszugang Gordon Neal wurde als Director berufen Forge hat sich klammheimlich zu einem ernstzunehmenden Explorationswert entwickelt - und die Bohrungen beginnen, das zu bestätigen. Wir bleiben dran. Die zweite Jahreshälfte 2025 dürfte spannend werden. Mit besten Grüßen,

