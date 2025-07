© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Apple verliert einen seiner führenden KI-Manager an Meta. Ruoming Pang wechselt zu Zuckerbergs KI-Team - ein harter Schlag für Apples KI-Strategie. Die Apple-Aktie verliert nach Börsenschluss leicht an Wert.Apple muss einen weiteren Rückschlag bei seinen Bemühungen um künstliche Intelligenz (KI) hinnehmen. Ruoming Pang, der zuletzt für die Entwicklung der KI-Modelle bei Apple verantwortlich war, verlässt das Unternehmen und wechselt zu Meta. Pang war 2021 von Alphabet zu Apple gekommen und wird nun eine Schlüsselrolle im "Superintelligence"-Team von Meta übernehmen. Das Unternehmen setzt derzeit in großem Stil auf KI und wird von CEO Mark Zuckerberg geleitet. Meta hat Pang ein verlockendes …