Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hat am Montag seine Absatzzahlen für zweite Quartal vorgelegt. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum musste der Konzern dabei einen Rückgang von neun Prozent hinnehmen. Insbesondere das Geschäft in China und Nordamerika schwächelte deutlich.Mercedes-Benz verkaufte weltweit 453.700 Pkw. In China schrumpfte der Auto-Absatz um 19 Prozent auf 293.200, was unter anderem auf die Zurückhaltung wohlhabender Käufer infolge der Immobilienkrise zurückzuführen ...

