TH Global Capital, eine preisgekrönte globale Boutique-Investmentbank, die in 13 Ländern präsent ist, hat in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 vier hochkarätige Transaktionen abgeschlossen, darunter die Veräußerung von The Missing Link an Infosys für 120 Millionen AUD. Es handelt sich hierbei um die zehnte grenzüberschreitende Transaktion in Australien in 18 Monaten, mit der die Stellung als bevorzugte Boutique-Investmentbank für M&A-Transaktionen des mittleren Marktsegments in Australien und Neuseeland weiter gestärkt wird.

The Missing Link, ein preisgekrönter Anbieter von Cybersicherheits- und IT-Dienstleistungen mit Sitz in Sydney, schließt sich mit Infosys zusammen, um Cybersicherheitslösungen bereitzustellen und die Präsenz von Infosys in Australien zu erweitern. Veräußerung von TMLabs an Coforge TMLabs, ein ServiceNow-Elitepartner und führendes Unternehmen für digitale Transformation mit Sitz in Sydney, stärkt die ServiceNow-Fähigkeiten von Coforge in Australien und nutzt die bestehenden Verträge von TMLabs.

TMLabs, ein ServiceNow-Elitepartner und führendes Unternehmen für digitale Transformation mit Sitz in Sydney, stärkt die ServiceNow-Fähigkeiten von Coforge in Australien und nutzt die bestehenden Verträge von TMLabs. Veräußerung von Skie an Bluprintx 13. Transaktion von TH Global Capital in Australien und Neuseeland und 12. Salesforce-Transaktion weltweit. Der führende Salesforce-Beratungspartner Skie mit Sitz in Victoria, erweitert das umfangreiche Know-how und die Salesforce-Kompetenzen von Bluprintx in der Asien-Pazifik-Region.

13. Transaktion von TH Global Capital in Australien und Neuseeland und 12. Salesforce-Transaktion weltweit. Der führende Salesforce-Beratungspartner Skie mit Sitz in Victoria, erweitert das umfangreiche Know-how und die Salesforce-Kompetenzen von Bluprintx in der Asien-Pazifik-Region. Veräußerung von PhoenixDX an Alan Allman Associates PhoenixDX, ein führendes Low-Code-Produktentwicklungsunternehmen mit Sitz in Sydney, ergänzt die Kompetenzen und das Dienstleistungsangebot des französischen Unternehmens Alan Allman Associates in der gesamten Asien-Pazifik-Region.

In den zurückliegenden 24 Jahren hat TH Global Capital Transaktionen mit führenden strategischen Käufern und Private-Equity-Fonds in 29 Ländern abgeschlossen. Zu den wichtigsten Transaktionen von ANZ gehören:

Chamonix IT , ein führender Digital Engineering- und Microsoft-Partner, Veräußerung an Synechron

, ein führender Digital Engineering- und Microsoft-Partner, Veräußerung an Synechron Exposé , ein führendes KI- und Data-Science-Unternehmen, Veräußerung an Synechron

, ein führendes KI- und Data-Science-Unternehmen, Veräußerung an Synechron Design Industry , ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für Produktdesign und Engineering mit Fokus auf Medizintechnik, Veräußerung an Capgemini

, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für Produktdesign und Engineering mit Fokus auf Medizintechnik, Veräußerung an Capgemini The Lumery , eine führende MarTech-Beratungsfirma, Veräußerung an Accenture

, eine führende MarTech-Beratungsfirma, Veräußerung an Accenture Leonardo , ein Spezialist für Automatisierung, BPM und Transformation von Geschäftsprozessen, Veräußerung an UST

, ein Spezialist für Automatisierung, BPM und Transformation von Geschäftsprozessen, Veräußerung an UST DEK Technologies , führender Spezialist für Software-Engineering und eingebettete Systeme, Veräußerung an Endava

, führender Spezialist für Software-Engineering und eingebettete Systeme, Veräußerung an Endava Enable , ein führender ServiceNow-Partner, Veräußerung an Fujitsu

, ein führender ServiceNow-Partner, Veräußerung an Fujitsu Tenzing, ein Management- und Technologieberatungsunternehmen, Veräußerung an Tech Mahindra

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von TH Global Capital, kommentiert: "Unser Erfolg in der ANZ-Region bestätigt unsere fundierten Marktkenntnisse und unser umfangreiches globales Netzwerk von Käufern und Investoren. Wir sind weiterhin der bevorzugte und verlässliche Berater in der Region und weltweit und setzen uns dafür ein, strategische Transaktionen voranzutreiben, die einen langfristigen Mehrwert für unsere Kunden schaffen."

Stefan Zervides, Director und Head of TMT, ANZ, bei TH Global Capital, fügt an: "Derzeit erlebt die ANZ-Region einen Anstieg der M&A-Aktivitäten, der durch Innovationen und stärkere Nachfrage durch Investoren vorangetrieben wird. Wir sind hocherfreut, an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen, Unternehmen zu beraten und sie weltweit mit dem richtigen Kapital und strategischen Partnern zu verbinden."

