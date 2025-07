Die Deutsche Rohstoff wird von ihrer bedeutenden Beteiligung an Almonty Industries erheblich profitieren. Deren Aktien haben sich aufgrund der strategischen Bedeutung ihrer Sangdong-Wolframmine in Südkorea, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Produktion aufnehmen soll, im Jahresvergleich fast verfünffacht. Da China über 80% des weltweiten Wolframangebots kontrolliert und Exportkontrollen einführt, entwickelt sich Almonty zu einem wichtigen konfliktfreien westlichen Lieferanten, insbesondere da die USA die Beschränkungen für Wolfram aus "feindlichen" Ländern verschärfen. Almonty hat nun einen Antrag auf Börsennotierung an der Nasdaq gestellt und beabsichtigt, im Rahmen dieses Prozesses Kapital zu beschaffen, was seine strategische Positionierung weiter stärkt. In der Zwischenzeit werden die am 19. August anstehenden Q2-Ergebnisse der Deutsche Rohstoff aufgrund des niedrigeren WTI-Preises und des schwächeren USD voraussichtlich eine nachlassende Dynamik aufweisen, was jedoch durch Hedging und den Wertzuwachs von Almonty, der in unserem aktualisierten Modell nun mit 100 Mio. EUR berücksichtigt ist, mehr als ausgeglichen wird. Trotz der währungsbedingten Adjustierungen unserer Schätzungen erhöhen wir das Kursziel von EUR 47,00 auf EUR 53,00 und bekräftigen unser KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





© 2025 AlsterResearch