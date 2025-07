EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Salzgitter-Konzern erhält Werkstoffzulassung für Sicherheitsstahl SECURE 500®



08.07.2025 / 11:00 CET/CEST

SECURE 500® erfüllt die Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen 2350-0000 in den Abmessungen 6-16 mm und ist damit für den Einsatz bei der Bundeswehr zugelassen

Mit der erfolgreichen Zertifizierung stärkt der Konzern seine Position im wachsenden Markt für militärische Anwendungen Salzgitter. Der Salzgitter-Konzern hat mit seiner Tochtergesellschaft, der Ilsenburger Grobblech GmbH, die Zulassung durch die Wehrtechnische Dienststelle 91 (WTD 91) nach TL (Technische Lieferbedingungen) 2350-0000 erhalten. Damit ist die Stahlgüte SECURE 500® offiziell im Dickenbereich von 6 bis 16 Millimetern für den Einsatz im militärischen Bereich, beispielsweise in Fahrzeugen oder in Schutzsystemen, freigegeben. Während der intensiven Prüfung wurde insbesondere das Verhalten unter Beschuss und Sprengung sowie die Schweißbarkeit untersucht. Die Zulassung bestätigt die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Stahls und unterstreicht die Kompetenz der Salzgitter AG als Partner für anspruchsvolle wehrtechnische Anwendungen. Wachsender Bedarf an Werkstoffen für die Verteidigung Mit dem Ausbau des Portfolios reagiert die Salzgitter AG auf den steigenden Bedarf im Sicherheits- und Verteidigungssektor. "Andauernde und sich verstärkende geopolitische Krisen haben deutlich gemacht, dass Sicherheit und Freiheit in Europa keineswegs selbstverständlich sind. Europa muss verteidigungsfähig sein. Als Stahl- und Technologiekonzern sehen wir uns in der Verantwortung, unseren Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit unserer Gesellschaft in Form von Sicherheits- und Panzerstählen zu leisten", betont Thorsten Möllmann, Leiter der Konzernkommunikation und verantwortlich für die konzernweite Task Force Defence. Fertigungskompetenz für hochfeste Stähle Voraussetzung für den Schutz gegen ballistische Bedrohungen ist eine hohe Härte des Stahls. Je höher die Härte, desto besser ist im Allgemeinen auch das ballistische Schutzvermögen. Thorsten Gintaut, Geschäftsführung Vertrieb der Ilsenburger Grobblech GmbH: "Mit unserer hochmodernen Wärmebehandlungsanlage können wir in Ilsenburg extrem feste Stähle mit herausragender Oberflächenqualität und Maßhaltigkeit erzeugen. Unsere SECURE 500® Stähle werden im vergüteten Zustand QT (Quenched and Tempered) geliefert und weisen ein feines martensitisches Gefüge auf. Mit Erteilung der TL-Zulassung sind diese jetzt auch für den Einsatz bei der Bundeswehr zugelassenen - das ist ein großer Erfolg nach umfangreicher Prüfung." Die Salzgitter AG befindet sich bereits im Zulassungsprozess für weitere Stahlsorten und wird nach abschließender Beurteilung durch die Bundeswehr, die komplette SECURE-Produktfamilie für militärische Anwendungen anbieten können.





Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

EMail: ir@salzgitter-ag.de



08.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

