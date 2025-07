FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2460 (2490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 450 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 425 (440) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 145 (135) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 78 (55) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 430 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 240 (215) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS JUST GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 209 PENCE - BOFA RAISES ENTAIN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1100 (880) PENCE - BOFA RAISES PERSIMMON TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1350 (1260) PENCE - CITIGROUP CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 410 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 185 (265) PENCE - CITIGROUP CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2450 (2480) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1025 (970) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 385 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 187 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HALEON PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS OXFORD BIOMEDICA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 566 PENCE - JPMORGAN CUTS FUTURE PRICE TARGET TO 1296 (1325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 340 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1410 (1310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES YOUNG & COS BREWERY TARGET TO 1360 (1240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES GLENCORE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 360 PENCE - KEPLER CHEUVREUX STARTS 3I GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 4100 PENCE - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1940 (1970) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4700 (4900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 150 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 3520 (3430) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2450 (2650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1200 (920) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News