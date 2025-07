(neu: Kurse, Analyst und Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien möglicher Profiteure der milliardenschweren Investitionen in Infrastruktur haben am Dienstag vieljährige Höchststände erklommen. Mit Beginn der Haushaltswoche im Deutschen Bundestag stiegen die Papiere des Schienentechnikkonzerns Vossloh auf den höchsten Stand seit 14 Jahren. Papiere des Baudienstleisters Bilfinger erreichten sogar ein Rekordhoch.

Bilfinger gewannen am Vormittag 1,5 Prozent auf 92,80 Euro und Vossloh verteuerten sich um 2,6 Prozent auf 88,40 Euro.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat den Bürgerinnen und Bürgern angesichts der geplanten stärkeren Investitionen des Staates spürbare Verbesserungen versprochen. Der Finanzminister brachte den Haushaltsentwurf für dieses Jahr sowie die Finanzplanung für die kommenden Jahre in den Bundestag ein. Das Finanzministerium spricht von Rekordinvestitionen in Höhe von mehr als 115 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Am Vorabend hatte die Quirin Bank das Kursziel für die Vossloh-Aktien um fast drei Viertel auf 102 Euro erhöht. Analyst Daniel Kukalj führt so die Riege der Optimisten an. Der verstärkte Fokus am Markt auf die Investitionen des Bundes habe sich zuletzt in deutlich höheren Börsenumsätzen niedergeschlagen.

Einen technischen Impuls könnte Kukalj zufolge ein Kursanstieg über 103,70 Euro auslösen: Dann würde der Börsenwert des Unternehmens über eine Milliarde Euro steigen. Die Aktien wären dann auch für große institutionelle Investoren interessant.

Die Anteile von Vossloh wie auch von Bilfinger haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Bilfinger-Aktien haben die Kursziele der meisten Analysten bereits hinter sich gelassen. Am Vortag hatte die Metzler Bank mit 100 Euro das höchste Kursziel am Markt ausgerufen. Doch selbst bis zu diesem fehlen den Aktien nurmehr knapp acht Prozent. Kepler Cheuvreux hatte das Ziel auf 95 Euro erhöht./bek/ag/jha/

DE0005909006, DE0007667107