HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh nach Zahlen von 70 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal sei besser gewesen als erwartet, auch wenn das erste Halbjahr hinter dem Vorjahresniveau zurückgeblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun sei ein stärkeres zweites Halbjahr in Sicht. Er betonte derweil die aktuell faire Bewertung der Aktien./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007667107

© 2025 dpa-AFX-Analyser