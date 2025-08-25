Unser Depotwert Vossloh hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz um rd. 4 % auf 582,6 Mio. Euro (HJ 2024: 560,9 Mio. Euro) gesteigert. Das Nettoergebnis sank hingegen auf 34,7 Mio. Euro (HJ 2024: 40,1 Mio. Euro). Sollen die erneut bestätigten Ziele erreicht werden, muss das zweite Halbjahr stärker werden. Für den Umsatz liegt die Zielrange demnach bei 1,25 bis 1,325 Mrd. Euro und beim EBIT bei 110 bis 120 Mio. Euro. Bedingt durch das Rekordjahr 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
