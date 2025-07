© Foto: Unsplash

Die Spekulationen gegen Tesla bescheren Leerverkäufern massive Buchgewinne. Händler dürften am Montag rund 1,4 Milliarden US-Dollar an Kursverlusten der Tesla-Aktie verdient haben, wie das Analysehaus Ortex meldet. Der Grund: Elon Musk sorgt mit politischen Ambitionen erneut für Irritationen - diesmal durch seine Pläne, eine eigene US-Partei zu gründen. Die Aktie des Elektroautobauers verlor daraufhin im gestrigen US-Handel 7 Prozent: Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Monate fort. Seit Jahresbeginn hat Tesla über 30 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Bei einem Kurs von 296 Dollar seien Shortseller laut Ortex rechnerisch bereits auf dem Weg zu weiteren 1,4 Milliarden US-Dollar …