München (ots) -Zum sechsten Mal in Folge holt Joyn einen neuen Rekord: 10,4 Millionen Zuschauer:innen erreicht der Superstreamer (Z. ab 3) im Juni 2025 und liegt erneut vor RTL+. Joyn wächst damit im Vergleich zum Vorjahresmonat um fantastische 89 Prozent. Auch bei der Watchtime steigert sich Joyn im Vergleich zum Juni 2024 um starke 25 Prozent.Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Joyn wächst kontinuierlich und feiert den sechsten Rekord-Monat in Folge. Diese Zahlen bestätigen unsere Strategie mit Joyn als kostenlose und werbefinanzierte Streamingplattform den Zuschauerinnen bestes Entertainment zu bieten. Großer Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die Tag für Tag so an Joyn arbeiten, dass wir nachhaltig wachsen."Insbesondere die starke Performance des Fußball-Sommers XXL mit der U21-Europameisterschaft und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die Reality-Programme "Match my Ex" und "Most Wanted", die ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis sowie das "NCIS"-Franchise zeichnen für das Wachstum verantwortlich.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.07.2025; Joyn: internal Data. (02.07.2025)