FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Immobilienwerte haben am Dienstag im kaum bewegten Marktumfeld einen eher schweren Stand. Der Stoxx Europe Real Estate fiel als schwächster Branchenindex unter seine 200-Tage-Linien zurück und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai. Im Dax lagen Vonovia mit rund einem Prozent Abschlag ebenso im unteren Drittel wie Deutsche Wohnen im MDax .

Am Anleihemarkt gerieten die Kurse von Papieren mit zehnjähriger Laufzeit unter Druck. Der September-Kontrakt des Bund-Future rutschte auf das Niveau von Mitte Mai ab. Im Gegenzug ziehen die Renditen deutlich an, was auf zinssensible Branchen belastend abstrahlt.

Die US-Bank Jefferies wies darauf hin, dass sich der deutsche Markt für Gewerbeimmobilien abschwäche. So sei laut neuesten Zahlen aus der Branche das Gesamtvolumen der Transaktionen im ersten Halbjahr um 12 Prozent zurückgegangen auf 10,2 Milliarden Euro. Im Segment Einzelhandelsimmobilien betrage der Rückgang 20 Prozent. Der Markt für Wohnimmobilien zeige dagegen Anzeichen einer Erholung.

Derweil erreichten Commerzbank -Aktien am Dienstag mit plus 3 Prozent ein neuerliches Hoch seit 2011. Deutsche Bank gewannen 0,9 Prozent. Die Bankenbranche gilt tendenziell als Profiteur steigender Zinsen an den Kapitalmärkten./ag/bek/stk

DE0005140008, DE0008469008, DE0008467416, DE0009652644, DE000A0HN5C6, CH0024505783, DE000CBK1001, DE000A1ML7J1