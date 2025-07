Zürich - An den Finanzmärkten fahren Investoren am Dienstag weiter lieber auf Sicht. Das zeigt sich hierzulande und in ganz Europa an den eher moderat ausfallenden Bewegungen an den Aktienbörsen, nachdem sich US-Präsident Donald Trump erneut seinem Lieblingsthema Zölle zugewandt hat. An sich wäre am morgigen Mittwoch eine von ihm gesetzte Frist ausgelaufen. Diese hat er nun auf den 1. August verschoben. In dieser unklaren Situation ziehen sich Investoren ...

