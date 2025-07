Projektentwickler Saxovent expandiert mit einer Niederlassung in Hannover in Norddeutschland. Es geht um PV-Aufdach- und Freiflächen. Die Saxovent Renewables baut ihre Präsenz in Norddeutschland aus und eröffnet eine Niederlassung in Hannover. Wie die Berliner Beteiligungsgesellschaft mitteilte, steht dabei die Projektentwicklung im Photovoltaikbereich im Blickpunkt, insbesondere für Aufdach- und Freiflächenanlagen."Hannover ist für uns ein zentraler Knotenpunkt innerhalb unserer strategischen Ausrichtung", ...

