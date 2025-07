Hamburg / Essen (ots) -- Verbraucherportal der FUNKE Mediengruppe testete zum vierten Mal nationale und regionale Anbieter- Auf regionaler Ebene ist NetCologne Testsieger vor Tele Columbus und EWE- Auch Anbieter in Österreich und der Schweiz auf dem Prüfstand1&1 ist zum ersten Mal Sieger im großen Breitband-Vergleichstest von IMTEST, dem Verbraucherportal der FUNKE Mediengruppe. Mit der Gesamtnote "sehr gut" (1,31) setzte sich der Anbieter im Vergleich der nationalen Anbieter gegen die zweitplatzierte Telekom ("sehr gut", 1,36) und O2 Telefónica ("gut", 1,76) durch. Auf den vierten Platz kam Vodafone ("gut", 2,42). Alle detaillierten Testergebnisse gibt es auf IMTEST.de (https://www.imtest.de/tech-elektronik/das-beste-internet-2025-breitbandanbieter-im-test-messungen/525507).Die technische Umsetzung der Tests übernahm erneut die zafaco GmbH, einer der führenden Anbieter im Segment und seit Jahren Partner von IMTEST. Die Profis testeten alle Anbieter in den Kategorien Stabilität, Sprache, Daten, Surfen und Videostreaming - den fünf Säulen der Internet-Qualität."Unser Test zeigt: Die Internetversorgung in Deutschland ist alles andere als miserabel", sagt Jan Bruns, Leiter Verbrauchertest und Mitglied der IMTEST-Chefredaktion. "Die Resultate des umfangreichsten Festnetz-Internettests in Deutschland belegen durchaus eindrucksvoll, dass die Internetleitungen fast durchgehend sehr zuverlässig, unter Belastung stabil und generell sehr leistungsfähig sind - allen voran die Angebote von Testsieger 1&1 und der Telekom."Wie in den Vorjahren teste die IMTEST-Redaktion auch wieder regionale Breitband-Anbieter. Anders als beim Test der nationalen Anbieter kamen hier alle fünf Anbieter auf die Gesamtnote "sehr gut". An die Spitze setzte sich NetCologne (1,42) gefolgt von Tele Columbus (1,51) und EWE (1,52). M-NET belegte Platz vier (1,59), auf Rang 5 kam Deutsche Glasfaser (1,68).Getestet wurden auch Anbieter in Österreich. Testsieger bundesweit ist Magenta Telekom mit "sehr gut" (1,34). Bei den regionalen Anbietern kam die Salzburg AG auf den ersten Platz ("sehr gut", 1,38).Die dritte Testregion war die Schweiz. Hier wurde das Testfeld in 1- und 10-Gbit/s-Anschlüsse unterteilt, um Verzerrungen zu vermeiden. In beiden Feldern gewann wie im Vorjahr Swisscom mit zweimal "sehr gut" (Noten: 5,87 für 1Gbit/s; 5,90 für 10 Gbit/s)). Hinweis: In der Schweiz ist das Schulnotensystem im Vergleich zu Deutschland und Österreich umgedreht: Die Note 6 ist hier ein "sehr gut".Kontakt zur Redaktion:Jan BrunsLeiter Verbrauchertest / Mitglied d. ChefredaktionT +49 40 5544 71228M +49 152 310 411 89E jan.bruns@funkemedien.deI www.imtest.deOriginal-Content von: IMTEST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172450/6072330