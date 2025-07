Calgary, Alberta - 8. Juli 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) ("Argyle" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die "FT-Privatplatzierung") von Einheiten des Unternehmens ("FT-Einheiten") zum Preis von 0,58 $ pro FT-Einheit abgeschlossen hat, um einen Bruttoerlös von bis zu 1.712.800 $ zu erzielen.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie in der genehmigten Aktienstruktur des Unternehmens ("FT-Aktie") und einem halben Stammaktienkauf-Warrant ("FT-Warrant"). Jeder ganze FT-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,68 $.

Die FT-Aktien sollen als "Flow-Through-Aktien" im Sinne des Income Tax Act (Canada) (kanadisches Einkommenssteuergesetz, das "Steuergesetz") gelten. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für "kanadische Explorationsausgaben" verwendet, die sich als "Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne des Steuergesetzes qualifizieren sollen und die das Unternehmen den Käufern der FT-Aktien gegenüber geltend zu machen beabsichtigt.

Alle in Verbindung mit der FT-Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen, die bestimmte Vermittler erbracht haben, zahlte das Unternehmen insgesamt 102.767,98 $ in bar und begab 177.180 nicht übertragbare Stammaktienkauf-Warrants (die "Broker-Warrants"). Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten ausgeübt und zum Preis von 0,68 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

Der Erlös aus der FT-Privatplatzierung wird zur Fortsetzung der Explorationsaktivitäten des Unternehmens in seinen Konzessionsgebieten in Québec und Ontario verwendet.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einem Rechtsgebiet dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia, Lac Comporté und Saint Gabriel in der kanadischen Provinz Québec sowie dem Seltenerdmetallprojekt Clay Howells in Ontario. Das Unternehmen unterhält eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird.

Firmenzentrale: Calgary, Alberta, Canada

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel.: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "werden", "können", "sollten", "annehmen", "erwarten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Alle Aussagen - ausgenommen historischen Fakten - in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, beinhalten die Fähigkeit des Unternehmens, die FT-Privatplatzierung abzuschließen, sowie die Risiken, die im Detail in den bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80254Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80254&tr=1



