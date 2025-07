Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) meldet die Massenproduktion und kommerzielle Auslieferung des weltweit ersten*1 Hochfrequenzfilters mit XBAR-Technologie*2. Der Filter wurde durch eine Kombination der unternehmenseigenen SAW-Filter-Expertise (Surface Acoustic Wave) von Murata mit der XBAR-Technologie der Murata-Tochter Resonant Inc. entwickelt und ermöglicht die Extrahierung gewünschter Signale bei gleichzeitig geringer Einfügungsdämpfung und hoher Abschwächung. Diese Eigenschaften sind von kritischer Bedeutung für die jüngsten kabellosen Technologien, einschließlich 5G, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, und kommende 6G-Technologien.

Die Nachfrage nach zuverlässiger Hochfrequenzkommunikation steigt infolge der verbreiteten Nutzung von 5G und der künftigen Entwicklung von 6G stetig weiter an. Gleichzeitig werden WLAN-Standards wie Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 in Domänen mit höheren Frequenzen ausgedehnt, um superschnelle Datengeschwindigkeiten aufzunehmen. Die in derartigen Anwendungen eingesetzten Filter müssen sich wichtigen Herausforderungen stellen, wie etwa Außerbandstörungen, maximale Systemakkuleistung und Einhaltung strenger Raumbegrenzungen. Herkömmliche Ansätze mit LTCC- (Low Temperature Co-Fired Ceramic) oder üblichen BAW-Filtern (Bulk Acoustic Wave) können die erforderlichen Leistungen oftmals nicht erzielen.

Der neue auf XBAR basierende Filter von Murata überwindet diese Leistungsgrenzen mit einer hohen Abschwächungsleistung und gleichzeitiger Erhaltung einer breiten Bandbreite und geringen Signalverlusten. Die XBAR-Struktur selbst erregt akustische Volumenwellen (BAW) mittels kammförmiger Elektroden und eines dünnen piezoelektrischen Einzelkristallfilms, was die Fähigkeiten herkömmlicher Filterstrukturen übertrifft. Der Filter ist in der Lage, Hochfrequenzstörungen wirksam zu beseitigen, selbst in Bändern oberhalb von 3 GHz, und ermöglicht damit eine klarere Signalerkennung und bessere Leistung, was zu kabelloser Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit, hoher Kapazität und hoher Qualität beiträgt.

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen gehören ein Durchlassbereich von 5150-7125 MHz, eine typische Einfügungsdämpfung von 2,2 dB und eine typische Rückflussdämpfung von 17 dB. Typische Abschwächungswerte sind 11 dB bei 4800-5000 MHz, 28 dB bei 3300-4800 MHz, 27 dB bei 7737-8237 MHz und 26 dB bei 10300-14250 MHz.

Der neue Filter ist insbesondere für Geräte mit eingebetteter Wireless-Funktionalität vorgesehen, darunter Smartphones, Wearables, Notebook PCs und Kommunikations-Gateways, um ein optimales Gleichgewicht von Leistung und Kosteneffizienz zu bieten. Murata wird die Innovationsarbeit in der Filtertechnologie weiter fortsetzen, um die Entwicklung kabelloser Kommunikation zu unterstützen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Architektur weiter ausgedehnt wird und dass künftige Generationen voraussichtlich in der Lage sein werden, bei ultrahohen Frequenzen über 10 GHz wirksam zu funktionieren.

Anmerkungen:

*1 Nach Angaben der Forschungsarbeit von Murata, Stand: 7. Juli 2025.

*2 XBAR-Technologie: Die unternehmenseigene Filterstruktur von Murata erregt akustische Volumenwellen (BAW) mittels kammförmiger Elektroden und dünner piezoelektrischer Einzelkristallfilme.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

