Ein Milliardenauftrag aus Schweden und ein frischer Analysten-Boost sorgt bei Rheinmetall für Auftrieb. Auch andere Rüstungsaktien wie Hensoldt und Renk steigen. Schweden investiert massiv in seine Verteidigung und hat neue Rüstungsaufträge im Gesamtwert von über fünf Milliarden Kronen (rund 526 Millionen US-Dollar) vergeben. Wie das Verteidigungsministerium in Stockholm am Dienstag mitteilte, gehen die Großaufträge an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall sowie an das norwegische Unternehmen Nammo. Verteidigungsminister Pål Jonson erklärte: "Mit dieser Bestellung stärken wir die Verteidigungsfähigkeit Schwedens. Es ist eine wichtige Investition in die Sicherheit Schwedens und der …