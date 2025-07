Der Spezialist für Quantencomputing und -netzwerke hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1 Mrd. $ bekannt gegeben. Heights Capital Management zeichnet die Kapitalmaßnahme komplett zu 55,49 $ je Aktie und damit 25 % über aktuellem Kurs (44,39 $) inklusive Warrants mit Ausübungspreis 99,88 $ (+ 125 %). Das ist die größte Einzelinvestition eines institutionellen Investors in der Quantenbranche. Damit stehen ca. 1,7 Mrd. $ für die Kommerzialisierung ihrer Quanten-Computing-Lösungen zur Verfügung. Die Bewertung ist fantasiegetrieben. 11,6 Mrd. $ stehen 168 Mio. $ Umsatz per 2026 gegenüber.