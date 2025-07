EQS-Media / 08.07.2025 / 14:41 CET/CEST

( EuropeNewswire.Net ) - TerraMaster, ein weltweit führender Anbieter innovativer Speicherlösungen, freut sich, exklusive Prime Day 2025-Angebote anzukündigen, mit bis zu 25% Rabatt auf das gesamte Sortiment an NAS- und DAS-Geräten. Diese zeitlich begrenzte Aktion findet während des Amazon Prime Day im Juli statt und bietet Privatnutzern, Kreativschaffenden und kleinen Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, ihre Speicherlösungen zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu erweitern.



Heiße Produktempfehlungen

TerraMaster-Produkte sind bekannt für ihre Kosteneffizienz und robusten Funktionen. Nachfolgend die herausragenden Modelle, auf die Sie während dieser Aktion achten sollten:



Neue Produkt-Highlights (10% Rabatt)

F4 SSD: Ein kompaktes, leises 4-Bay All-Flash-NAS mit Unterstützung für schnelle M.2 NVMe SSD-Speicher, 5GbE-Übertragungsgeschwindigkeiten, KI-gestützte Foto-Backup- und Kategorisierungsfunktionen sowie leistungsstarke 4K-Streaming-Fähigkeiten.

D4 SSD: Entwickelt für Medienschaffende, unterstützt USB 4 mit bis zu 40 Gbps Bandbreite. Im RAID-0-Modus erreicht es Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3257 MB/s, perfekt für 4K/8K-Videoschnitt und plattformübergreifende Anwendungen. Die exklusive TDAS-App ermöglicht einfaches Ein-Klick-Backup von Fotos und Videos auf dem Smartphone.



Für Heim- und Einzelnutzer

F4-212 (25% Rabatt): Ein 4-Bay NAS mit hoher Kapazität, das bis zu 120 TB Speicher bietet, ideal für zentrale Heim-Speicherung und Backups. Unterstützt Mehrbenutzerzugriff und Plex-Mediastreaming, besonders beliebt bei Privatanwendern.



F4-423 (20% Rabatt): Ein 4-Bay NAS mit Aluminiumgehäuse, ausgestattet mit einem Intel N5105 Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM (erweiterbar auf 32 GB), zwei 2,5-GbE-Ports (aggregiert bis zu 5 Gbps), Unterstützung für mehrere RAID- und TRAID-Konfigurationen, zwei M.2 NVMe-Caches und das neue TOS 6-System.



Für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Entwickler

F4-424 Pro(20% Rabatt): Dieses 4-Bay NAS verfügt über einen 8-Kern Intel Core i3-N305 Prozessor, 32 GB DDR5 RAM und zwei 2,5-G Ethernet-Ports mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 283 MB/s.



F4-424 Max(25% Rabatt): Ein hochwertiges 4-Bay NAS mit einem Intel Core i5-1235U 10-Kern-Prozessor, 8 GB DDR5 RAM (erweiterbar auf 64 GB), zwei 10-GbE-Ports (bis zu 20 Gbps) und Unterstützung für 4K-Videodekodierung sowie Multi-Protokoll-Dateidienste.



Für Kreative und Medienschaffende

F8 SSD (25% Rabatt): Ein 8-Bay All-Flash-NAS mit einem Intel Quad-Core-Prozessor, 8 GB DDR5 RAM und einem 10-GbE-Port. Entwickelt für Kreative und Medienschaffende, die leistungsstarken Speicher für 4K/8K-Videoschnitt und umfangreiches Projektmanagement benötigen.



D4-320 (20% Rabatt): Ein 4-Bay DAS mit Unterstützung für USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), bietet Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1030 MB/s. Perfekt für 4K-Videoschnitt, Fotografie und kreative Profis, die schnelle Datenübertragung für Medien-Workflows benötigen.



D8 Hybrid (20% Rabatt): Ein 8-Bay Hybrid-Speicher-DAS (unterstützt 4 HDDs und 4 M.2 SSDs) mit USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). Kombiniert hohe Kapazität und High-Speed-Leistung.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Official Store , Amazon DE

Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:

Facebook: https://www.facebook.com/terramasterofficial

X: https://www.x.com/TerraMasters

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-master





Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte spezialisiert hat, einschließlich Network Attached Storage (NAS) und Direct Attached Storage (DAS), die in über 40 Ländern und Regionen immer beliebter werden. Die Marke entwickelt seit 10 Jahren Speichertechnologien, um die Bedürfnisse von Kunden wie Privatnutzern, kleinen/mittleren Unternehmen und Großunternehmen zu erfüllen.



